شب حريق في مخلفات داخل المدرسة الإلكترونية الفنية بنات في المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، نتيجة سقوط كابلات أحد أعمدة الإنارة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بنشوب حريق في المدرسة الإلكترونية بنات.

انتقلت سيارة الإطفاء وقوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه.

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، فإن الحريق شب نتيجة سقوط سلك كهرباء من عمود الإنارة خارج المدرسة وأحدث شراره كهربائية على مخلفات نظافة المدرسة خلف باب المدرسة أدى إلى اشتعال النيران.

وأكدت المديرية الاتصال بشركه الكهرباء لإصلاح الأسلاك المتهالكة ولم تحدث تلفيات بالمدرسة.