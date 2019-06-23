بحركات إيقاعية وتحركات مدروسة لفتاة بسيطة الهيئة تدور في فلك الأهرامات ويحيطها نهر النيل والخضرة المنتشرة لتعبر عن القارة المشهورة بالحب والخير والجمال وتكون إشارة البدء لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين المتزامنة مع استضافة مصر لها للمرة الخامسة في تاريخها، وتليها فقرات الافتتاح التي استغرقت نحو 12 دقيقة حُبست فيهم الأنفاس إعجابًا بالمشهد مكتملًا.

قالت مارتينا عادل، في تصريح لـ"الوطن"، إن الاختيار وقع عليها من بين نحو 5 فتيات أخريات "كانوا بيدوروا على بنت مثال لمصر أو أفريقيا، في ملامحها يتجسد الخير والجمال"، وبمجرد محادثتها لإخبارها بوقوع الاختيار عليها بدأت الجلسات التحضيرية.

استغرقت "البروڤات" ساعات طوال داخل استاد القاهرة امتدت لنحو أسبوع تقريبا، حسب مارتينا، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، التي أضافت "البروڤات ماكنتش كتيرة أوي قد ما كانت مرهقة جدا في الشمس في الاستاد مع تركيز واهتمام شديدين جدا من كل فريق العمل".

مارتينا عادل: البروڤات استغرقت أسبوعا تقريبا.. والمخرج الفرنسي أشرف على تدريبي بنفسه

مسيو چوريان هو المخرج الفرنسي للافتتاح والذي كان مسؤولا مباشرا عن تدريبات مارتينا، لتقول إنه كان دائما ما يدفعها بقوله إنها جيدة "طول الوقت يديني ثقة ويقولي شكلي حلو وطاقتي حلوة والناس هتبقى مبسوطة مني"، ليظل يدربها على الحركة والإحساس والصورة النهائية للمشهد.

تصف الفنانة الصاعدة اللحظات الأولى للدخول لأرض الاستاد، مساء الجمعة، في حفل الافتتاح بـ"الرعب"، بسبب حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك الآلاف من المشاهدين، على الرغم من وقوفها أمام الكاميرا في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية مثل فيلم "الرجل الأخضر" ومسلسل "أوراق التوت" وكذلك خشبة المسرح إلا أنها لم تواجه يوما هذه الأعداد من الجماهير في حدث عالمي تسلط نحوه الأضواء، ويجب أن تكون واثقة من نفسها وهو ما عمل فريق العمل على دفعها ناحيته وأنها بدايتهم وواجهة الاحتفال، لتمر دقائها القليلة بسلام رغم ما ظل يعتريها من توتر طوال العرض إلا أنها هدأت بعد استقبال ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور الحاضر أولًا.

الفنانة الصاعدة: لحظة دخولي استاد القاهرة كانت "رعب" لوجود الرئيس وآلاف الجماهير

أبيض وأوف وايت وذهبي هي ألوان الفستان الذي ظهرت به "مارتينا" في الاحتفال، وكان للمخرج الفرنسي وجهة نظر في بساطته، وأوضحت ذلك بقولها إنه تعمد اختيار فستان بسيط ليعبر عن جمال الطبيعة وهدوئها "كان عاوز حاجة رقيقة شبه الحركات".

الدقائق المعدودة التي شاركت فيها مارتينا بحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 تعتبرها لحطات فخر ستتذكرها طوال العمر "فرقت معايا كتير جدا، حدث عالمي وصورة طلعت مشرفة جدا، فريق كبير من فرنسا وإيطاليا والإمارات تعبوا كتير عشان يطلعوا الـ10 دقايق وحسيت بالفخر إني كنت جزء منها".