وزير خارجية أمريكا: لن نُجلي جنودنا من قاعدة "بلد" بالعراق

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب وساطة من سلطنة عمان لإجراء محادثات مع إيران، مؤكدًا أنه سيتم مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران حتى تتخلى عن سياساتها في المنطقة.

وأضاف "بومبيو"، خلال تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة أثبتت بما لا يدعو للشك إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية في المجال الجوي الدولي، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تجلي جنودها من قاعدة بلد الجوية في العراق، كما أن واشنطن ملتزمة بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة.