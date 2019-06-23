أعلن الممثل السوري جمال سليمان احتمالية خوضه سباق الانتخابات الرئاسية في سوريا، مؤكداً أنَّ بلاده تضم عدداً لا بأس به من القادرين على قيادة الدولة بدلاً من الرئيس الحالي بشّار الأسد.

وقال سليمان (59 عاماً) في حوار مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار"، أنَّه مواطن سوري وله الحق في أن يُصبح رئيس جمهورية أو طبيب أو محام أو صبي قهوة.

وتابع أنَّ الأزمة التي تمر بها سوريا حاليًا تفتح الباب أمام المزيد من الصراعات والحروب في المنطقة، وتُعد على الجانب الآخر هدية كبيرة لأفراد التطرف في المنطقة.

وأوضح أنه قد يترشح للرئاسة رغم أن هذا ليس طموحه "ده مش طموحي أنا راجل عندي طموح يكون عندي شركة إنتاج بتمويل كبير أعمل مسرح أو أعمل سينما، ده طموحي الشخصي"، على حد قوله.