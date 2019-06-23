عاجل| الخطوط السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عُمان ومضيق هرمز

غيرت الخطوط الجوية السعودية مسار رحلاتها الدولية بعيدًا عن خليج عُمان ومضيق هرمز، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وأوضح مراسل القناة، أن قرار الخطوط السعودية إجراء احترازي لضمان أمان وسلامة الطيران.