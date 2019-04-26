قدم فهد باهديلة، المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية، لذوي مضيفيين سعوديين أُستشهدا في سلسلة التفجيرات بدولة سيرلانكا، والتي استهدفت مطعم تابع لفندق سنامون غراند، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقال باهديلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الطاقم السعودي لم يكن متواجدًا بالكامل في نفس مكان الحادث، مشيرًا إلى أنهم في حالة صحية جيدة ووصلوا إلى المملكة، ومضيفا إلى أنهم أبدوا قوة وجلدًا كبيرًا في الوقوف أمام هذه التحديات.

وعن المضيفة هاجر التي كانت موجودة في موقع الحادث، أُصيبت بالشظايا، مشيرًا إلى أنها عادت إلى بلدها استقبلها زملاؤها من جميع التنفيذيين والخدمات الأرضية والجوية، مشيرًا إلى أن هذا دليل على مدى قوة المؤسسة وتلاحم أفرادها ووقوفهم معا أمام كل التحديات.