ترامب: لم أتراجع عن "ضربة إيران".. أوقفتها حاليا فقط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنَّه لم يقل إنَّه تراجع عن ضرب إيران، لكنه أوقف الضربة في الوقت الحالي فحسب.

وكتب ترامب عبر حسابه في تويتر: "لم أقل إنني تراجعت عن ضرب إيران كما يقول البعض ولكنني أوقفت تنفيذها في الوقت الحالي".

كان الرئيس ترامب قال إنَّ الجيش الأمريكي كان مستعداً وبجهوزية كاملة لضرب إيران، لكنه غيّر رأيه قبل 10 دقائق من الضربات المخطط لها.

وقال ترامب حينها إنَّه ألغى الضربات عندما قيل له إنَّ 150 شخصاً سيذهبون ضحايا لتلك الضربات.

وأوضح في تغريدة سابقة: "أوقفت الغارة قبل 10 دقائق من موعد تنفيذها، لأن الرد لا يتناسب مع إسقاط طائرة بدون طيار".