سعر اليورو اليوم في مصر

تقدم "الوطن" سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 18.71 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.76 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.71 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.78 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.78 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.