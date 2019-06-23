الأرصاد: تحسن كبير في طقس اليوم.. ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، إذ تصل لـ35 درجة في القاهرة، ما يعد تحسنا كبيرا في حالة الطقس، وهو المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، موضحا أنّ ارتفاع نسبة الرطوبة يشعرنا بالحرارة بشكل أكبر.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنّ الرطوبة تتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة والأجواء المناخية في مدينة الإسكندرية ممتعة جدا، إذ تصل درجات الحرارة العظمى لـ30 درجة الساعة 3 ظهرا.