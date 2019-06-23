اختتمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، منتدى الأعمال المصري البرازيلي بمشاركة وفد من 22 شركة برازيلية برئاسة روبنس حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية.

جاء ذلك بحضور السفير روى أمارال سفير البرازيل لدى القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وعماد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرىالبرازيلي، ومالك فواز مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار.

وتستثمر الشركات البرازيلية المشاركة في المنتدى بمجالات التجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والإعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء.

وقالت "نصر"، إنَّ مصر أعدت برنامج إصلاح وتطوير للاقتصاد خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن إصلاح تشريعي شمل قوانين منها الاستثمار والشركات وسوق رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية كبرى جاذبة للاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق القومية، وهذه الإصلاحات والمشاريع نجحت في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمل رجال الأعمال وتعزيز قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أنَّ هناك تنوع كبير في الفرص الاستثمارية التي تم استعراضها في أثناء جلسات المنتدى المصري البرازيلي، بداية من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى فرص عقد الشراكات مع القطاع الخاص، التي تسعى الحكومة لتمكينه من قيادة النمو، وأنشطة ريادة الأعمال التي يتم دعمها إداريًا وماليًا عبر مبادرة فكرتك شركتك، تحت مظلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكّد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنَّ 13% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحًا أنَّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من الفرص الاستثمارية بنحو أكثر من 160 مشروعًا، مشيرا إلى أنَّ وجود استثمار برازيلي في هذه المنطقة سيدعم الاستثمارات بها.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ المنتدى حقق أهدافه الرئيسية من تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار ومشاركة الخبرات والتجارب بين البلدين

وقال السفير روي أمارال السفير البرازيلي لدى القاهرة، "هذا أهم وفد استثماري برازيلي يزور مصر على الإطلاق، لأن الإنجاز الذي حققته مصر فيما يخص التشريعات والنمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار يجذب أنظار المستثمرين في البرازيل والعالم كله".

وأضاف روي أمارال، أن للمستثمرين البرازيليين استثمارات في العين السخنة والعامرية تعمل بكفاءة مرتفعة، ولكن هناك مجموعات جديدة من المستثمرين ترغب في الدخول إلى السوق المصري حاليًا، وحضروا للتعرف عن قرب على الإنجاز المصري في الإصلاح الاقتصادي.

وذكر روبنس حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن "العلاقات السياسية بين البلدين تاريخية وعميقة، والآن وجب ترجمتها في شكل استثمارات، خاصة أن المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في مصر على وجه العموم، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على وجه الخصوص".

وأضاف رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن الجانب البرازيلي يسعى لعقد شراكات ومشروعات طويلة الأجل، داعيا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورجال الاعمال المصريين لزيارة البرازيل للاطلاع على التجربة الاقتصادية البرازيلية وفرص الاستثمار هناك.

وأشاد المهندس عماد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري البرازيلي، بجهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التجارب الناجحة لرجال الأعمال البرازيليين في مصر هي خير حافز لباقي المستثمرين البرازيليين للقدوم إلى مصر والاستفادة من كل الحوافز والضمانات الممنوحة بالقوانين الاقتصادية المصرية.