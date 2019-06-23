عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع السيد/ جورج بوير رئيس مجلس ادارة شركة تونجسرام المجرية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية فى السوق المصرى فى مجالات انتاج نظم الاضاءة الموفرة للطاقة ومستلزمات الاضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية.

حضر اللقاء الدكتور/ بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة والمهندس/ حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الهندسية.

وقال الوزير ان زيارة وفد الشركة المجرية للقاهرة تأتى كنتيجة للمباحثات التى اجراها مع السيد/ بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى على هامش مشاركتهم بفعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى والذي عقد بروسيا مطلع الشهر الجارى، مشيرا الى ان الشركة تستهدف الانتاج للسوق المصرى والتصدير لأسواق منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا.

واضاف نصار ان الشركة المجرية تدرس انشاء مشروع مشترك بالسوق المصرى لانتاج نظم الحلول الذكية للاضاءة الخاصة بإضاءة الشوارع ومستلزمات الاضاءة الموفرة للطاقة للمنازل ونظم الاضاءة المستخدمة فى مجال الزراعة المتطورة، مشيرا الى ان شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية فى العالم شجعت الشركة على دراسة الاستثمار بالسوق المصري والتصدير للسوقين الاقليمى والعالمى.

واشار الى التوجه الحالى للدولة المصرية للتواجد وبقوة داخل أسواق الدول الافريقية خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك مشيرا الى ان الوزارة تدعم بدورها هذا التوجه وتنفذ استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون التجارى والصناعى مع 12دولة افريقية رئيسية وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى والتصدير للسوق الافريقي الضخم والذى يعد حاليا محط انظار كافة القوى الاقتصادية العالمية للتواجد به سواء على المستوى التجارى او الصناعى.

وحث نصار الشركة المجرية على استغلال عامل الوقت وبدء العمل فى السوق المصرى فى اسرع وقت ممكن بهدف دعم التوجه الحالى للحكومة بانجاز الكثير من المشروعات فى اسرع وقت ،مشيرا الى ان مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة وكفاءات متميزة من المهندسين والمصممين والفنيين والعمال من شأنها توفير العمالة اللازمة لكافة المشروعات الصناعية الجديدة فى مختلف المجالات.

ومن جانبه اشار السيد /جورج بوير رئيس مجلس إدارة شركة تونجسرام المجرية الى حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرى باعتباره أحد الاسواق الرئيسية فى منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ومحورا تجاريا مهما على المستويين القارى والعالمى لافتا الى ان الشركة تستهدف العمل بالسوق المصرى فى مجال انتاج مستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة بالمدن الذكية خاصة فى ظل المشروعات الانشائية الضخمة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية .

ولفت الى امكانية نقل الخبرات الصناعية المجرية للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للمهندسين والفنيين والمزارعين على استخدام التقنيات الحديثة التى تطبقها الشركة، مشيرا الى ان الشركة ستستخدم مكونات محلية فى عمليات الإنتاج بنسب قد تصل الى 100% خاصة وان الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة صناعية متميزة تؤهله لتغطية كافة احتياجات الشركة من مدخلات الانتاج