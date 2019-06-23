وزير الداخلية يسقط الجنسية المصرية عن 23 شخصا

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تجنيس 23 مصريًا بجنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، أسماء المجنسين وجنسياتهم الجديدة ، في قرار حمل رقم 780 لسنة 2019 وجاءت تفاصيله كالتالي: