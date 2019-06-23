أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جرى الانتهاء من مشروعين رصف بمركز ومدينة بدر، باعتمادات مالية قدرها 8 ملايين و400 ألف جنيه.

وأوضج المحافظ أن المشروعين عبارة عن رصف طريق كوبري مركز 2 سائقين اتجاه المجزر بطول 1325 مترا ورصف طريق عبدالسلام عارف اتجاه كوبري زين بطول 1200 متر، وذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وتقليل الحوادث حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ، لرؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018- 2019، الخاصة بالرصف في توقيتاتها الزمنية المحددة.

وأنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر مشروعات الخطة بنسبة تنفيذ 100%، شملت أعمال رصف وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وتحسين البيئة والكهرباء والأمن والإطفاء.