قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد الحميد، وأحمد وجدي، والتي طالبا فيها بإعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للصيادلة التي أجريت في 16 أبريل الماضي، وإعلان فوز المدعين وعضوية مجلس النقابة الفرعية بالجيزة، لهيئة المفوضين.

واختصمت الدعاوى التي حملت رقم 50076 لسنة 73 ق، نقابة صيادلة مصر.

وكانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتنافس فيها 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.