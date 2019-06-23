تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من محمد أحمد صابر المحامي، والذي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالي من كل وسائل الإعلام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

كما تنظر الدائرة ذاتها، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، للمطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت 30 نوفمبر 2017 بمقر النادي بالجزيرة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى، أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

كما تنظر المحكمة الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد الحميد، وأحمد وجدي، والتي طالبا فيها بإعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة التي أجريت في 16 أبريل الماضي، وإعلان فوز المدعين وعضوية مجلس النقابة الفرعية بالجيزة.

واختصمت الدعاوى التي حملت رقم 50076 لسنة 73 ق، نقابة صيادلة مصر.

كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتنافس فيها 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.