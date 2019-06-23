تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بسوق سوهاج بمصر الجديدة وتحويله إلى سوق نموذجي، موجها بسرعة الانتهاء منه، مشيراً إلى أن تطوير السوق يأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير كل الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170 سوق تقريباً.

وأوضح محافظ القاهرة، أنَّ تطوير الأسواق يأتي بهدف إعادة استغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من الباعة مع تزويدها بالخدمات اللازمة للبائعين وروادها من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه .

وأضاف محافظ القاهرة، أنَّ السوق يتسع لنحو 126 محلًا لتجميع كل الباعة بالمنطقة المحيطة، مبينا أنه جرى التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثاني بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه.

وكلف محافظ القاهرة، رئيس الحي بإلتزام الباعة حالياً بأماكنهم المخصصة لهم لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صاير نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة.