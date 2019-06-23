أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، عن ارتياحه لقرارات المجلس الأوروبي إزاء تصرفات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بشرق البحر المتوسط، وأوضح تسيبراس - بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية- أنّ مثل هذه القرارات تبعث رسالة واضحة وحازمة وصارمة لتركيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني - خلال مقابلة تلفزيونية - إنّ قرارات الاتحاد الأوروبي تمثل تطورا كبيرا في الموقف الأوروبي، كون هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها المجلس الأوروبي تدابير محددة الأهداف ضد تركيا، إذا ما أصرّت الأخيرة على انتهاك حقوق السيادة القبرصية، مؤكدا أنّ هذه قرارات تأتي نتيجة جهود الجمهورية القبرصية الممنهجة والرامية إلى تعزيز مستواها الدبلوماسي في المنطقة عن طريق التحالفات متعددة الأطراف.