كلفت الدكتورة مايسة الهاشمي، بتولي مهام مستشار الإعلام والعلاقات العامة للأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور كمال حسن علي، انطلاقا من الدور الذي يلعبه القطاع الاقتصادي بجامعة الدول.

جاء ذلك لإبراز الدور المهم الذي يقوم به القطاع الاقتصادي كأحد قطاعات جامعة الدول العربية المهمة، والذي يعد القطاع المعني بالعمل على التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، وتحقيق عدد من المبادرات والاتفاقيات العربية التي من شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة 2030، بما يتوافق مع البلدان العربية.

يذكر أن جامعة الدول العربية، تجري جهودًا كبيرة عربية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.