وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منذ قليل، إلى محافظة الشرقية، لتفقد المحطة الوسطية لتجميع القمامة بمنيا القمح والمدفن الصحي في "الخطارة".

واستقبل "فؤاد" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وقال غراب إنه جرى رفع 12 ألف طن و400 كيلوجرام قمامة ومخلفات بناء من النقطة الوسيطة "مقلب الفدان" بمنيا القمح، وجرى نقلها للمدفن الصحي بالخطارة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة البيئة بالديوان العام.

كان محافظ الشرقية وجه رؤساء مراكز الزقازيق، منيا القمح، وديرب نجم، بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة البيئة، بشأن تنفيذ منظومة المخالفات الصلبة، التي تبدأ بالتخلص من المقالب العشوائية وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة باستخدام معدات جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.