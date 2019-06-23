استعرضت أجهزة محافظة الدقهلية، اليوم، آليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 46" وسيناريوهات خطط المواجهة قبل وفي أثناء وبعد الأزمات مثل حوادث "السيول- الزلازل- مواجهة الجراد- الحرائق- انهيار مباني- طرق- قطارات"، وغيرها من مختلف الحوادث والمخاطر المختلفة.

شهد الندوة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية واللواء أيمن دياب قائد سلاح الدفاع الشعبي، واللواء جمال متولي نائب مدير الأمن، والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد، والمقدم محمد عبد الجليل مدير المخابرات الحربية، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري، والمقدم تامر العوضي ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وعرضت كل جهة من الجهات دورها في مواجهة الأزمات والأدوات والمعدات المتاحة لديهم لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل السريع معها بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.

وجرى استعراض الإمكانيات المتاحة بمحافظات الجوار التي تتعاون فيما بينها وقت حدوث الأزمات وهي محافظات القليوبية وكفر الشيخ والشرقية، التي استعرض مديرو إدارة الأزمات فيها المعدات والأدوات المتاحة للمساعدة كسيارات الإسعاف والمستشفيات وعدد الأسرة والحماية المدنية والإنقاذ النهري ومعسكرات الإيواء ومستلزمات مواجهة الطوارئ كافة.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، ضرورة جاهزية أجهزة وأدوات ومعدات مواجهة الحوادث والطوارئ والكوادر البشرية بالمحافظة والاستعداد الدائم للتصدي لأي كوارث أو حالات طارئة قد تتعرض لها المحافظة في أي وقت.

ومن جانبه، قال اللواء أيمن دياب إنه لابد من التأكد من توفير وجاهزية مجموعات السيطرة والتنسيق فيما بينها بما يمكنه التغلب على الوقت والبعد المكاني من خلال دائرة اتصال تتواصل المجموعات من خلالها وتنفذ الواجبات المطلوبة.

وأضاف "أنه ليس من المهم توافر الأدوات والمعدات وإنما الأهم هو كيفية إدارة المنظومة وقت حدوث الأزمة".

فيما استعرض الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إمكانيات مديرية الصحة التي أوضح خلالها عدد المستشفيات والأسرة المتوفرة والرعاية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين وبنوك الدم والغسيل الكلوي.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى اختيار عضو في كل مدرسة للتدريب على إدارة الأزمات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، مشيرا إلى أنه جرى التدريب على كيفية الإخلاء في مدارس المحافظة كافة.