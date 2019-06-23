نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خارطة على "تويتر"، اليوم، تظهر حادثة وقعت عند الحدود الشهر الماضي تتعلق بدخول "طائرة تجسس مسيّرة" مجال بلاده الجوي أواخر مايو الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "إم كيو 9" دخلت المجال الجوي الإيراني في 26 مايو الماضي، رغم توجيه تحذيرات عدة لها.

وتشهد منطقة الخليج توترات عقب إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "جلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

وأعلن الجيش الأمريكي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني حينما كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة تعمل في المجال الجوي الإيراني.