زارت الدكتورة يا سمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، محافظة الشرقية، والتقت الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتطرق اللقاء إلى آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزة المحافظة في العديد من الملفات خاصة توعية المزارعين في بداية موسم جمع قش الأرز.

وتفقدت الوزيرة ومحافظ الشرقية، موقع الجديد المحطة الوسيطة بمنيا القمح بعد رفع التراكمات منن قبل جهاز المخلفات، بالتعاون مع مجلس المدينة والأجهزة المعنية.

وخلال الجولة استمعت الوزيرة إلى شرح مفصل من رئيس الفرع خالد أبو العزم عن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وتحديدا في ملفي إدارة المخلفات ومكافحة حرق قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء.

وأبدت بعض الملاحظات على أداء الفرع، مطالبة بضرورة السرعة في التعامل مع شكاوى المواطنين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها في أسرع وقت، واستعرضت جهود الفرع في توعية المزارعين بأهمية التعاون مع الوزارة للتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة.

وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع العاملين بالفرع، واستمعت إلى طلبات الموظفين والمشاكل التي تواجههم، موجهة بضرورة تكثيف برامج التوعية، خاصة فيما يتعلق بموسم قش الأرز، وأهمية الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية.