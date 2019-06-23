"فاو" تبدأ إنشاء نظام لرصد "استهلاك المياه وإنتاجيتها"

بدأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم، تنفيذ شبكة ري بالتنقيط على مساحة 30 فدانا في واحة سيوة، كنموذج لمقارنة استهلاك المياه وفقا لأنظمة الري التقليدية وأنظمة الري الحديثة، فضلا عن توريد محطة أرصاد جوية لقياس درجات الحرارة وسرعة الرياح، ودرجة إشعاع الشمس والرطوبة، لحساب عمليات التبخر والنتح من المحاصيل الزراعية في الأراضي المستصلحة حديثا.

تأتي الجهود في إطار مشروع "دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الري في المناطق المستصلحة حديثا"، الذي تموله وتنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

وفي السياق ذاته، عقدت منظمة الفاو دورة لتدريب نحو 75 مزارعا من سيوة على الممارسات الزراعية الجيدة والتراكيب المحصولية، لزراعة وإنتاج التمور والزيتون في الأراضي المستصلحة حديثا، وذلك بالتعاون مع معهد البساتين التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة مرسى مطروح، وإلى جانب ذلك يتم إجراء مسح كامل لواحة سيوة لتنفيذ التراكيب المحصولية والآبار الجوفية بغرض حساب الاحتياجات المائية للمحاصيل في الأراضي المستصلحة حديثا.

وفي كلمة له خلال الفعاليات، قال حسين جادين ممثل الفاو في مصر، إنّ هذه العمليات تأتي ضمن جهود "فاو" الحالية لاختبار نظام يستند على بيانات الرصد والاستشعار عن بعد، بهدف تقديم الدعم لوزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في رصد "استهلاك المياه" و"إنتاجية المياه" في المناطق المستصلحة حديثًا، بما يخدم المشروع الوطني لاستصلاح الأراضي على مساحة 1.5 مليون فدان.

وأضاف جادين أنّ مشروع "دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الري في المناطق المستصلحة حديثا"، يهدف لإنشاء نظام لمراقبة وحساب استهلاك المياه على مستوى الحقل ومن آبار المياه الجوفية، والمساهمة في تعظيم إنتاجية المياه، وبناء قدرات الفنيين ذوي الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين.