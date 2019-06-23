بدأ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، برفقة مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الشاطئية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ تنفيذ 15 برجا، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ26، وجارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازي مع أعمال الإنشاء، مؤكدا بدء تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيدا لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية ووضع جداول؛ للوقوف على معدلات التنفيذ اليومية والأسبوعية، قائلا: "نحن ملتزمون أمام الرئيس بمواعيد محددة للتنفيذ".

ووجه الوزير بصرف المستحقات المالية للمقاولين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم أداء شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات المختلفة المسندة إليها من الوزارة.

كما تفقد الوزير المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وتفقد الوزير، منطقة "الداون تاون" والتي يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة يجرى تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وجارٍ الإعداد لطرح بيع عدد من الوحدات بالمرحلة الأولى.