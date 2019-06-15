تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب زيارته لمشروع تطوير محور المحمودية، مشروع تطوير منطقة طلمبات المكس بالإسكندرية، والذى تم تسكين 50% من الوحدات السكنية به.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منطقة طلمبات المكس بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، هي منطقة مصنفة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية كمنطقة غير آمنة من الدرجة الثانية.

وأضاف أن الصندوق قام بتمويل المشروع وبناء 9 عمارات لتوفير 226 وحدة سكنية بديلة لأهالي المكس.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، عددا من قطع الأراضى التابعة للأوقاف، والجاري دراستها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها بمشاركة وزارة الإسكان.