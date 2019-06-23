مصرع 7 وإصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق "الزقازيق-الإسماعيلية"

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، بينهم طفل، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الزقازيق- الإسماعيلية" الزراعي بدائرة مركز أبوصوير.

وأخطر اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية لمنطقة غرب الإسماعيلية بالحادث قرب منطقة عزبة شعيب.

وعلى الفور، جرى الدفع من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وأكدت المعاينة الأولية أن انقلاب السيارة الميكروباص المقبلة من مركز أبوصوير في طريقها إلى مدينة الإسماعيلية العاصمة، واستقرت السيارة بمنطقة منخفضة جداً بجانب الطريق.

وأمر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بتكليف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية بمعاينة موقع الحادث وانتداب مهندس فني من إدارة مرور الإسماعيلية لفحص السيارة المتسببة في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، والتصريح بدفن جثث المتوفين، وسؤال المصابين بعد تمثلهم للشفاء.