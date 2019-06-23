أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة، وبدوره أعلن أمين عام المجلس اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع، حيث حضر 40 عضوًا من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين يبلغ عددهم خمسين عضوًا، وأشار إلى أهمية الحدث مؤكدًا أن جوائز الدولة هي الأعرق بين سائر الجوائز الأخرى، على المستويين المحلى والعربي، كما أنها تمثل فرصة لكى يحصد المفكرين والمبدعين والمثقفين، ما جنوه من ثمار الأدب والعلم والثقافة والإبداع.

وجاءت أسماء الفائزين في جوائز الدولة التشجيعية كالآتي:

أولًا: الفنون

فاز في التصوير أسماء النواوي، النحت نجيب معين، التأليف الموسيقي "حجبت"، الإخراج المسرحي تامر كرم أيوب مصطفى، التأليف المسرحي "حجبت"، العمارة وعمران الثقافة، المباني الثقافية ومحيطها العمراني محمد عبدالحميد محمد عبيد، الموال الشعبي (أداء، جمعا، دراسة) "حجبت"، وإخراج الفيلم الوثائقي الطويل "حجبت".

ثانيًا: الآداب

وفاز في دراسة تطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم إبراهيم غنيم عامر، تحليل لغوي لنص أدبي "حجبت"، ديوان شعر فصيح عبدالرحمن مصطفى مصطفى مقلد، ديوان شعر عامي كامل كمال كامل أحمد مبروك، رواية تاريخية أحمد محمد سعد الدين إسماعيل، مجموعة قصصية قصيرة جدًا محمد أحمد حسن الحديني، إخراج فيلم أطفال لرسوم متحركة من 3 إلى 10 دقائق "حجبت"، ترجمة كتاب في أحد الأعمال الإبداعية "حجبت".

ثالثًا: العلوم الاجتماعية

وجاءت النتيجة كالتالي: علم الاجتماع "حجبت"، التاريخ "حجبت"، الجغرافيا "حجبت"، الفلسفة وعلم النفس "حجبت"، الإعلام "حجبت"، الآثار "حجبت"، الثقافة العلمية "حجبت"، التربية "حجبت".

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية

كما جاءت النتيجة: اقتصاديات صناعة السياحة في مصر "حجبت"، استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر بين الواقع والمأمول "حجبت"، نظم سياسية رابحة محمد سيف الدين نجم الدين علام، نظم سياسية دولية "حجبت"، الشريعة الإسلامية أحكام الفقه الإسلامي وصلاتها بالواقع المعاصر بين الثبات والتجديد "حجبت"، القانون الدولي العام إصلاح منظمة الأمم المتحدة "حجبت"، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان رامي متولي عبدالوهاب إبراهيم، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز "حجبت".