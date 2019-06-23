شاركت سميرة لوقا مدير وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، مجموعة من طالبات البكالوريوس بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، في إطلاق مشروع تخرجهم بعنوان "افهمها وعيشها" كأول منصة إعلامية إلكترونية مصرية للتسامح والحوار مع الآخر، للمساهمة في نشر ثقافة الحوار، تحت إشراف الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام.

واختصت "لوقا"، المشروع بمقابلة حصرية بمكتبها، تحدثت فيها عن كيفية تأسيس حوار فعال مع الغرب، بجانب يمكن المساهمة في القضاء على خطابات الكراهية التي تحاول الربط بين الإرهاب والأديان، والدور الذى تلعبه "الدبلوماسية الشعبية المصرية في التصدى للحوادث الطائفية.

ويعد مشروع "افهمها وعيشها" استجابة لدعوات مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لتطوير الخطاب الديني لمواجهة التطرف، وقامت الطالبات ندى علاء الجابري، دولت البسيوني، ندى عمران، مريم بدوي، أسماء عبد المطلب، أية صالح، منة الله مصطفى، سارة جمال، ودينا عامر، بتدشين المنصة للمساهمة في نشر ثقافة التسامح والحوار.