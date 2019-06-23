الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

وقعت الكويت، اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي؛ لإنشاء بعثة للاتحاد في البلاد، ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي غير المقيم لدى الكويت ميكيلي تشرفوني دورسو.

وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.

وفي سياق آخر، اعترفت الكويت رسميا بكنيسة يسوع المسيح لقديسي "المورمون" الأمريكية، والتي يبلغ عدد أتباعها أكثر من 16 مليون نسمة في الولايات المتحدة، وقال وكيل وزارة الأوقاف الكويتية فريد عمادي، خلال لقاءه وفد من كنيسة "المورمون" الأمريكية أثناء زيارته إلى الكويت، "إن وزارة الأوقاف أعطت الكنيسة الاعتراف؛ بناءً على تعاليم الإسلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي تركز على الرغبة في العيش بسلام، وقد علمنا ديننا كيفية التعامل مع الآخرين، وكيفية احترام الآخرين"، فيما أعرب الوفد الكنسي الأمريكي، خلال اللقاء، عن امتنانه وتقديره لاعتراف الكويت رسميا بالكنيسة.