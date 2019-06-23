التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من جهاز شؤون البيئة، الذي يزور المحافظة على خلفية اللقاء الذي جمع بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحافظ الإقليم، لإطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر.

وقال المحافظ، إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة مشتل إقليمي للنباتات البيئية، لخدمة المحافظة ومحافظات الصعيد، وذلك على مساحة 5 أفدنة بكل من مدينتي الخارجة والداخلة.

وأضاف المحافظ، أنه تم الاتفاق على إيفاد لجنة من الوزارة لرفع كفاءة مصنع المخلفات، وكذلك تطوير ورفع كفاءة حديقة المطار، ومن المقرر البدء في تشجير مدخل المحافظة بداية من جامعة الوادي الجديد وصولا بمعبد هيبس، وذلك ضمن خطة مكافحة التصحر وزحف الرمال.