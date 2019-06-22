تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مجمع تمور بمدينة الخارجة، لمتابعة سير أعمال التطوير بالمجمع.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه وجه بانتهاء كل الأعمال في التوقيتات المحددة، كما وجه بوضع لوحات إرشادية داخل المصنع، والتنسيق مع مركز الخارجة لدفع سيارة شفط الأتربة للمشاركة في أعمال النظافة بالمجمع بشكل مستمر، بالإضافة إلى تركيب مراوح لزيادة التهوية، وكذلك العمل على تطوير الحديقة الكائنة جنوبي المصنع ووضع دراسة لكيفية استغلالها.

وأضاف أنه كلف بإعداد رسم كروكي للمجمع يضم المنشآت الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تجهيز دراسة ومقايسة لإمكانية تشغيل المجمع بالطاقة الشمسية.

وأوضح أن المجمع يجري تطويره ورفع كفاءته، لتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه في يوليو المقبل، لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمر والعمل على تطوير إنتاجه.