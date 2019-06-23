يفضل البعض استغلال الإجازة الصيفية التي تأتي بعد انتهاء الامتحانات، الاستغلال الأمثل، سواء في التعلم أو ممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وترصد "الوطن" أماكن ومراكز يمكنك الاختيار من بينها لتعلم الموارد البشرية على النحو التالي:

مراكز جامعة القاهرة

تقدم مراكز الجامعة كورس الموارد البشرية لتزويد المشاركين بالمعارف والأسياسات والأساليب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنمية المهارات الخاصة بسوق العمل، مدة الدورة 40 ساعة بتكلفة 700 جنيه.

المركز الثقافي الروسي

يقدم المركز الثقافي الروسي بالدقي دبلومة الموارد البشرية بسعر 3500 جنيهًا.

أكاديمية أي بي إس للتدريب

توجد الأكاديمية بشارع حلمي حسن بمدينة نصر، وتقدم دورة الموارد البشرية بسعر 2750 جنيهًا.

الغرفة التجارية الأمريكية

تعتبر الغرفة التجارية الأمريكية من أفضل الأماكن التي تقدم تدريبًا في مجال الموارد البشرية، وتقدم الدورة بسعر 700 جنيهًا لمدة 6 أشهر، وتوجد الغرفة بالمهندسين.

مركز كيم

يوجد المركز بالمهندسين، ويقدم دورة إدارة الموارد البشرية في 44 ساعة تدريبية على مدار 4 أسابيع بواقع 4 ساعات يوميًا يتضمنها فترات للراحة، بتكلفة 800 جنيهًا.