كشف مصدر بوزارة الإسكان، عن تسليم الوحدات السكنية بمجاورتين ضمن مرحلة الطرح الأولي لوحدات العاصمة الادارية الجديدة، نهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر، أنه يجرى حالياً التجهيز لمرحلة الطرح الثانية من قبل وزارة الإسكان لعدد من الوحدات في الأيام المقبلة، وسيجرى الإعلان عنها قريباً، موضحاً أنه يجرى تنفيذ الحي السكني الثالث بمساحة 1100 فدان تقريباً، بما يعادل مدينة الرحاب وهو أول حي يتم تنفيذه في العاصمة الادارية الجديدة من قبل الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحوي بداخله 23 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد من الوحدات التجارية والإدارية، ومستشفيات ومراكز تجارية ومجمع مطاعم ومدارسة دولية ودور عبادة.

وبالنسبة لمنطقة الفيلات داخل الحي السكني الثالث، أشار المصدر، إلى أنه جرى الإعلان عن بيع الوحدات بها من خلال مشروع "المقصد" التابع لشركة "سيتي إيدج"، والتي تقوم على تسويق المشروع بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من الفيلات 90%؜ تقريباً، ويجرى استكمال باقي المراحل لباقي الفيلات والتي تراوحت من 55%؜ إلى 75%؜ .

ولفت المصدر، إلى أنه يجرى تنفيذ الحي السكني الخامس (جاردن سيتي الجديدة) من قبل وزارة الإسكان، وبلغت نسبة التنفيذ فيه بمتوسط 25% تقريباً للمرحلة الأولي، وأنه بالتزامن مع تلك الأعمال يجرى إنجاز المنطقة المركزية، من قبل كبرى الشركات العالمية في مجال الهندسة والمعمار الشركة الصينية، والتي تشرف على تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، لافتاً إلى احتوائها على 20 برجًا يتوسطها أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 385 متر مربع.