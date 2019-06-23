أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني والأمن العام، اليوم، جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، اعتزام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية (سوريا)، بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحري، وشُكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركي - مقيم بالدقهلية"، وأسفرت أعمالها عن ضبط (19,775,000 قرص لعقار الكبتاجون) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 200 مليون جنيه.

بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وأنه استأجر البطاقة الاستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، وقد أمكن ضبطه.

باستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهم المضبوط أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب وتهريب شحنة الأقراص المخدرة، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 4 أشخاص، "زعيم التشكيل صاحب مصنع للغزل والنسيج بإحدى الدول العريبة ويحمل جنسية ذات الدولة سوريا متواجد خارج البلاد، مستخلص جمركي مواليد 1980 مقيم بمحافظة الدقهلية ومالك الرسالة (المتهم المضبوط) يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وشخص يحمل جنسية إحدى الدول العريبة مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة".

وأكدت التحريات إعداد زعيم التشكيل وإخفاء المواد المخدرة داخل شحنات مشروعة، وشحنها بالحاويات بينما يقوم الثاني بإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة الخاصة باستلام الحاويات "دون علمه بما تحتويه"، ويقوم الثالث باستلام الشحنة عقب انتهاء إجراءات خروجها من الميناء وتسليمها للرابع الذى يتولى تخزينها تمهيدا لترويجها على عملائهم.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) أمكن استهداف وضبط المتهم الرابع مستقلا سيارة ملاكي أسفل سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بحوزته 5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 85,000 ألف جنيه مصرى، 15.428 ألف عملة أجنبية مختلفة، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.