وزير المالية يصدر قرارا بإعدة تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

ونشرت الوقائع المصرية، مساء اليوم، قرار الوزير، الذي حمل رقم 397 لسنة 2019، وكان نصه الآتى :