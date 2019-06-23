وزيرة الصحة تستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تطوير المنظومة الصحية

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعاً بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، واللواء محمد إسماعيل رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور خالد محمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، حيث تم مناقشة خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مستشفيات محافظة جنوب سيناء، بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة وجهت خلال الاجتماع، بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى الطور، لتصبح مستشفى تعليمياً، تقدم خدمة طبية عاليا وتساهم في تعليم وتدريب الأطقم الطبية.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت أيضاً بتطوير مستشفى دهب وتوفير كل الخدمات الطبية بها وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيرةً إلى أن مستشفى دهب ستصبح مثل نموذج مستشفى أبوسمبل لجراحات اليوم الواحد، بما تقدمه من خدمة مميزة للمواطنين.

وذكر مجاهد أن الاجتماع تطرق إلى خطة تطوير ورفع كفاءة معهد تمريض جنوب سيناء، والمقرر تطويره ليصبح معهداً فنياً صحياً بنظام الدراسة لخمس سنوات، حيث أكدت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع توفير كل سبل الدعم للمنظومة الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.