أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن العلاقات المصرية - الليبية تاريخية وراسخة منذ القدم، وقال إن الشعبين المصري والليبي هما شعب واحد يربطهما روابط اجتماعية وتاريخية ممتدة بحكم الجوار، وتحتل مصر مركزًا ثقافيًا متميزًا بالنسبة لمختلف دول العالم، خاصة دول شمال أفريقيا.

وأضاف "صالح"، خلال حواره على شاشة "TeN"، أن مصر كانت مقصدًا لكل من يريد العلم نظرًا لوجود الأزهر بها، وأيضًا كانت مقرا لكل من يضيق به الحال والظروف، ويلجأ إليها أي شخص يُضطهد في بلاده، موضحًا أن حجاج بيت الله الحرام في بلاده كانوا يمرون على مصر، كما كانت وجهة لكل من يبحث عن الرزق.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن العلاقات المصرية- الليبية مقدسة ومحترمة وستظل كذلك، حيث إن مصر لها مواقف تاريخية منذ أيام الاحتلال الإيطالي لليبيا، وكانت الإمدادات تأتي من مصر للمجاهدين الليبيين، سواء من السلاح أو الذخيرة، وقال: "كانت مصر تُقدم كل العون لأشقائها في ليبيا، ما قصروا ولم ولن يبخلوا عن ليبيا في أي لحظة".

وتابع: "الليبيون موجودون في مصر بشكل كبير ويعيشون في أمان مع المصريين".