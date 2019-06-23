"الإدارة المحلية" تناقش طلب إحاطة لـ أبولطيعة بشأن تثمين أراضي الفيوم

قال المهندس ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب، عن دائرة مراكز أبشواي، ويوسف الصديق والشواشنة، بمحافظة الفيوم، إن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، تناقش، غدا الاثنين، طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن المغالاة في تثمين الأراضي بالمحافظة.

وأضاف النائب، في بيان صحفي، اليوم، أن هناك مغالاة في تثمين الأراضي خاصة بمركز يوسف الصديق، وأن اللجنة المختصة بالتثمين قدرت الفدان بمبلغ يزيد عن 120 ألف جنيه رغم عدم وجود مياه جوفية، وأن الأراضي غير مقرر لها مياه ري.

وتابع، "أيضا قدرت اللجنة أثمان المنازل بأسعار مرتفعة جدا وغير مطابقة للواقع، فإن أغلب المنازل تقع في قرى تعيش تحت خط الفقر مثل قرى دار السلام، وقليون، والريان، وأغلب قرى منطقة قارون، وقدرت المتر بأكثر من 800 جنيه".