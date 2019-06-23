حزب الشعب الجمهوري المعارض لـ"الوطن": فوز مرشحنا ضربة لسيطرة أردوغان

قال دانيز شام أوغلو، عضو المجلس المركزي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إن فوز مرشح الحزب "إمام أوغلو" في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، يعد تأكيدا على انتصارنا في المرة السابقة.

وأضاف أوغلو في تصريحات عبر الهاتف لـ"الوطن": "فوزنا اليوم يعد فشلا لجميع المحاولات التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانقلاب على النظام والديمقراطية في تركيا، ومحاولاته لتكريس سيطرة الشخص الواحد على مقاليد الأمور في البلاد".

وأظهر فرز 95 % من الأصوات في انتخابات الإعادة بإسطنبول تقدم إمام أوغلو بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم. وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو على 53.6 % من الأصوات مقابل 45.4 % لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وتابع أوغلو: "الإعلام التركي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية، ويصدر للشعب أن لا وجود للمعارضة في البلاد، لكن الآن نحن منتصرون، وهذه هي البداية لكي يسمع الجميع صوتنا وخطوة من أجل كسر هيمنة الحزب الواحد على تركيا".

وأثار قرار إعادة الانتخابات، انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون، وخرج سكان عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجا على قرار إعادة الانتخابات .

وكرر أردوغان أكثر من مرة أن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، مما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان، الذي سبق أن تولى منصب رئيس بلدية إسطنبول في التسعينيات من القرن الماضي.