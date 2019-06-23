يفتتح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقهما الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعين لمستشفيات جامعة عين شمس، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من يونيو الجاري.

تبدأ الافتتاحات بمؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور عدد من الوزراء ونواب رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.

و صرح الدكتور محمود المتيني بأن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين قد تم الانتهاء منها بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه لتكون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن.

وتم تصميم المستشفى معمارياً وفق أحدث المعايير العالمية، فضلاً عن تزويده بجميع التخصصات اللازمة لتلك الشريحة العمرية المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية طب عين شمس في عام 1984 ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية في هذا التخصص.

ومع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات وطموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل الأرجاء يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي ويضاهي المستويات العالمية.

أما عن مستشفى الأطفال الجديد، أوضح الدكتور محمود المتيني أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض وجراحة الأطفال بتكلفة 220 مليون جنيه، وجارٍ العمل حاليًا في المرحلة الثانية وهي تجديد المستشفى القديم وعودته إلى تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضي ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال وجراحاتها إلى 650 سريرا بانتهاء الثلاث مراحل في عام 2022.