استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، وفد الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة المهندس علي بن محمد الوقيان، في إطار زيارة وفد الصندوق لجامعة الملك سلمان الدولية، بمقر الوزارة.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لمشاركتها في عمليات التنمية بمختلف المجالات في مصر، خصوصًا مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة حنوب سيناء، والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: "رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ"، وتضم العديد من التخصصات الحديثة.

وأكد اهتمام الدولة بجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها، مضيفًا أن الجامعة تحظى بمكانة كبيرة لدى مصر وباهتمام خاص من القيادة السياسية، موضحا أنه منذ البدء في إنشاء الجامعة عام 2017 يجرى التوسع في منشآتها وبرامجها التعليمية لتنافس الجامعات العالمية.

وشدد على أهمية التعاون بين الوزارة والصندوق السعودى للتنمية، وكذا تذليل كل العقبات للانتهاء من المشروع على أكمل وجه.

ونوّه المهندس علي بن محمد الوقيان بحرص الصندوق على التعاون مع مصر، خصوصًا في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تمت في جامعة الملك سلمان الدولية ومستوى جودتها.

وثمن الجهود المبذولة، وما اتخذ من إجراءات للتوسع في مساحة الجامعة، مضيفًا أن هذا المشروع يلقى الاهتمام الكامل والرعاية من الصندوق، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل مع وزارة التعاون الدولي والاستثمار؛ لتعديل بنود الاتفاقية التي جرى توقيعها في عام 2016 بين حكومتي مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ لتتناسب مع التوسعات والتجهيزات الجديدة التي تحدث في الجامعة.

شهد اللقاء المهندس نواف بن فهد السنيد ممثل الصندوق السعودي للتنمية، وغدير حجازي مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.