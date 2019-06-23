تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا، نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى عن شهر مايو، الذى تم بنظام النجاح والرسوب، كما تعلن تقييمات تجربة أول امتحانات إلكترونية فى نظام التعليم الجديد، للطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونياً فى 1700 مدرسة، وورقياً فى 500 مدرسة.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على نتائجهم بواسطة منصة «lms»، على التابلت الخاص بكل طالب، أما الطلاب الذين امتحنوا ورقياً فيستطيعون الحصول على نتائجهم من مدارسهم. وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ابتداء من غد، وحتى 15 يوليو 2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت فى أقل من عام من بدء تطبيقها علامة مميزة فى التعليم الفنى المصرى، ويسعى الكثير من الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى الالتحاق بها، كما أنها تعد منظومة تعليمية متكاملة تطبق مناهج جديدة تقوم على نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلاً فى العملية التعليمية.

وأضاف «مجاهد» أنه تم التوسع فى التخصصات الفنية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتضم العديد من المجالات المتنوعة والتى تحتاجها الصناعة المصرية والإقليمية والدولية بشكل كبير، مثل تخصص التركيبات الكهربائية، تبريد وتكييف الهواء، التصنيع الميكانيكى، التشطيبات المعمارية، الشبكات الصحية، ونجارة العمارة، بالإضافة إلى الصيانة الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، البتروكيماويات، إدارة وتشغيل المطاعم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. وارتياح لدى طلاب "أدبى الأزهر" لسهولة "الإنجليزى".. واليوم طلاب "العلمى" يؤدون "التفسير"

وقالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وذلك بالإضافة إلى تطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والمناهج الدراسية، المتبعة بها، وإعداد وتأهيل أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية باعتبارهم أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة. وأضافت «عز» أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها كالشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعى، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تدريب عملى أثناء الدراسة، والبيئة التعليمية الممتازة.

وأكدت أن عملية اختيار الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم وفق معايير محددة تضعها الوزارة وتراعى المساواة بين جميع المتقدمين، كضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين للاختبارات التى تضعها الوزارة فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، بالإضافة إلى ضرورة اجتيازهم المقابلات الشخصية والكشف الطبى اللذين يعقدان بالمدرسة المراد الالتحاق بها.

وأدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الأول فى مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالى عدد 191 طالباً وطالبة فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديرى المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية واطمأن على وجود ممثلى وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أدى طلاب القسم الأدبى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات فى مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، اليوم.

وشهد الامتحان حالة فرح شديدة نتيجة لعدم صعوبة مستوى الامتحان عما كان عليه فى السنوات الماضية، عدا بعض الأسئلة البسيطة. وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن» أن الهدوء والاستقرار ساد الموقف ولم يتم رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الالتزام. فيما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة التفسير اليوم.

وتفقدت قيادات المعاهد الأزهرية وقطاعات التفتيش لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية للتأكيد على انضباط سير الامتحانات ومنع أى وسيلة للغش، حتى يتحقق العدل للطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا بجد.

فى سياق متصل، ناقشت وزارة النقل آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية، والإجراءات التنسيقية التى تتم بينها وبين وزارة التعليم العالى للتصديق عليه، وبدء الدراسة بالمعهد خلال العام الدراسى الجديد 2019/2020.

وقالت الوزارة إن المعهد سيكون أول معهد فنى تكنولوجى متخصص فى السكك الحديدية بأفريقيا، وإن الدراسة به ستكون لمدة عامين، وسيخضع المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى، وسيتم التقديم للمعهد والقبول به من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى، والقبول من خلال تنسيق المجلس الأعلى للجامعات، وإن هيئة السكة الحديد هى من ستحدد الأعداد المقرر قبولها بالمعهد وفقاً لاحتياجاتها السنوية من التخصصات الموجودة بالمعهد.

وأكدت الوزارة أن هناك عدداً من الاختبارات التى سيتم الإعلان عنها على الطالب أن يجتازها للالتحاق بالمعهد بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهلاً للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال، كما أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة.

واستعداداً للتنسيق، قال مصدر مسئول بجامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت استعداداتها بصيانة جميع المعامل، وتجهيز نحو 600 جهاز كمبيوتر لاستقبال الطلاب، وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأعمال التنسيق بنحو 650 جهاز كمبيوتر، بكليات التربية الفنية، والهندسة «حلوان والمطرية» والفنون الجميلة، وسياحة وفنادق والآداب، فضلاً عن المعمل الرئيسى بالجامعة.