كرّم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم، رانيا محمد عزت، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أبيس الرابعة الصناعية بإدارة شرق التعليمية، لحصولها على المركز الأول في بطولة العالم لرفع الأثقال، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة، التي أقيمت بمدينة فيجي في أستراليا في منافسات وزن 76 كيلوجراما.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، الذي حققته الطالبة، مقدمًا لها شهادة تقدير تكريما لما حققته خلال هذه البطولة، مهنئا إياها بالفوز بالبطولة وبالمركز الأول على مستوى العالم.

وأكد ضرورة الاستمرار في التقدم والحفاظ على المستوى الرياضي والأخلاقي، متمنيا لها مزيدًا من التقدم والتوفيق، وطالب الجميع من المعلمين والمدرب الخاص بها بالاهتمام بها واستمرار تشجيعها، مؤكدا تقديمه الدعم الكامل لجميع أبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا بين دول العالم.