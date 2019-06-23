أعرب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، عن سعادته البالغة بحصوله علي جائزة النيل في الأدب، وقال إن هذه الجائزة تُعد من أفضل الجوائز التي حصل عليها لأنها مُقدمة من بلده، بالرغم من حصوله على جوائز قيمة من الخارج، إلا أنه يّعتز بهذه الجائزة المصرية، وتابع: "مصر تحترم الثقافة والمثقفين".

وأضاف "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، و يُذاع علي قناة "الحياة"، أن المجلس الأعلى للثقافة هو أول جهة ثقافية تقدم جوائز علي أعلى مستوى في مصر والعالم العربي بأكمله، موضحًا: "هذه الجوائز بدأت منذ زمن بـ 500 جنيه ثم ارتفعت لـ 5 آلاف في عهد العقاد وطه حسين وغيرهم.. إننا نستند لميراث عظيم علينا الحفاظ عليه".

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن مصر تستنير بكل ما هو عقلاني ويساعد علي التقدم والدفاع عن الحرية، موصيًا تلاميذه باحترام العقل، وقال:"يجب رفض أي شيء يرفضه العقل، وعدم تصديق أي شيء يُقال".