قال الدكتور جابر عصفور في تصريحات له إنه سعيد بحصوله على جائزة من المجلس الأعلى للثقافة المصري، مؤكدا أن المجلس هو أول من أنشأ جوائز تقديرية في الوطن العربي، كما أشاد بجائزة المبدعين العرب.

وأكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحد المشاركين باحتفالية المجلس الأعلى للثقافة، أنه يقوم بتقييم المرشحين عن طريق متابعته الشخصية، وإن لم يتابع أعمالهم بنفسه يلجأ لسؤال الثقات من معارفه، ووجود مثل هذه الجوائز يعني تشجيع الدولة للنجاح والتفوق والإبداع، ووجود المبدعين هو انعكاس لنجاح الدولة وتاريخها.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة، وبدوره أعلن أمين عام المجلس اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع، حيث حضر 40 عضوًا من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين يبلغ عددهم خمسين عضوًا، وأشار إلى أهمية الحدث مؤكدًا أن جوائز الدولة هي الأعرق بين سائر الجوائز الأخرى، على المستويين المحلى والعربي، كما أنها تمثل فرصة لكى يحصد المفكرين والمبدعين والمثقفين، ما جنوه من ثمار الأدب والعلم والثقافة والإبداع.