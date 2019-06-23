افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، عددا من الحدائق الرياضية بالمسطحات الخضراء بحرم الجامعة، مع تزويد كل حديقة مزودة بستة عشر وحدة جيم لممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى صالتين جيم داخلي للطلاب والطالبات.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المشروع يأتي في إطار خطة الجامعة للمساهمة في بناء مجتمع رياضي متميز، لتعظيم الاستفادة من الطاقة الإيجابية لدى الطلبة من الجنسين لبناء الإنسان من مختلف النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العالمي بشرم الشيخ عقب الإعلان عن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة أفضل جامعة مصرية عام 2018.

وعبر طلاب الجامعة عن سعادتهم بافتتاح عدد من الحدائق الرياضية بالمسطحات الخضراء بحرم الجامعة لممارسة الرياضة، كما وجهوا الشكر للجامعة على اهتمامها وتشجيعها لهم وتدريبها المستمر.