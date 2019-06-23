أردوغان يعترف بهزيمته في إسطنبول ويهنئ مرشح المعارضة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، مرشح المعارضة بفوزه برئاسة بلدية إسطنبول، ما يعني قبوله بالنتيجة بعد إلغاء انتخابات سابقة جرت نهاية مارس الماضي.

وكتب أردوغان على تويتر: "أهنىء أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات بحسب النتائج غير الرسمية"، وذلك بعد بضع ساعات من نشر نتائج أظهرت فوزا كبيرا لإمام أوغلو على بن علي يلديريم، مرشح إردوغان.

وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، على نسبة 54 % بعد فرز 99 % من صناديق الاقتراع، بفارق 7 % على منافسه يلدريم الذي نال نسبة 45,1 %.