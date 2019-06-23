الأورمان بالمنيا: إجراء 66 عملية في القلب للأطفال بمليون و650 ألف جنيه

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم، استقبالها لجميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، بمعرفة أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، في بيان، إن الجمعية أجرت 66 عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة مليون و650 ألف جنيه، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لعلاج لمرضى القلب غير القادرين بالمجان في محافظة المنيا.

وأكد إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار في جميع مراكز محافظة المنيا، وتشمل، أبوقرقاص، بني مزار، ديرمواس، سمالوط، العدوة، مطاى، مغاغة، ملوى، ومركز المنيا.