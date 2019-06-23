مصرع سودانية في انقلاب سيارة ملاكي على "صحراوي المنيا"

لقيت سيدة سودانية مصرعها، اليوم، إثر انقلاب السيارة التي كانت تستقلها على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوبي محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أسفر عن مصرع سيدة.

انتقل العقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والمقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي، ومعاونة الرائد أحمد رأفت، لفحص البلاغ، وتبين مصرع سيدة تدعي "تسابيح.أ"، 25 عاما سودانية الجنسية مقيمة بالخرطوم، وأنها كانت قادمة برا عبر الطريق الصحراوي الشرقي بصحبة زوجها وأمام مركز ملوي انفجر إطار السيارة، التي كانا يستقلانها، ما أدى إلي انقلابها ومصرعها في الحال.

نقلت الإسعاف الجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.