مدير الترميم: المتحف الكبير هدية مصر للعالم في القرن 21

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن هذا المشروع سيكون هدية مصر للعالم بأسره في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف زيدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن المشروع يشهد طفرة كبيرة بعد تولي الهيئة الهندسية أمور الإنشاءات والتشطيبات فيه.

وتابع أن القيادة السياسية مهتمة بالمشروع وتبعث على الطمأنينة وتحفز كل القائمين عليه من أجل إنجاحه: "إحنا مطمئنين على الإنشاءات بنسبة 100%، والهيكل الخرساني تم بناؤه بنسبة 100% كما أن قاعة العرض ستعرض آثار الملك توت عنخ آمون بشكل كامل لأول مرة في العالم".

وأردف، أن نقل الآثار مستمر على قدم وساق، لافتًا إلى أن هناك 48 ألف قطعة أثرية موجودة داخل مركز ترميم المتحف، حيث ستعرض في مساحة قدرها 40 ألف متر مربع.

وأوضح، أن مراكب الشمس ترمم منذ عام 2010 بالاتفاق مع دولة اليابان: "استخرجنا 1060 قطعة ورممنا 1030 من إجمالي 1260 قطعة، ونقلنا 824 قطعة للمتحف".

وأكد، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بنقل أحد المراكب التي شوهت الهرم الأكبر، حيث سيُعرض في المتحف بشكل أفضل.